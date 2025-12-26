news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 26 декабря 2025 15:49

В Татарстане закупят 10 автомобилей Solaris для парковочных инспекторов за 24 млн рублей

Читайте нас в
Телеграм

Госкомитет Татарстана по закупкам объявил тендер на поставку 10 легковых автомобилей для нужд МКУ «Организатор городского парковочного пространства». Начальная цена контракта превышает 24,4 млн рублей. Средства на обновление автопарка выделят из муниципального бюджета, сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно техзаданию, заказчику требуются автомобили Solaris KRS или их аналоги 2025 года выпуска. Ключевые характеристики: бензиновый двигатель мощностью от 100 л.с. и автоматическая коробка передач.

Транспорт предназначен для сотрудников учреждения, которые будут использовать машины для патрулирования маршрутов и работы в городе.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 16 января 2026 года. Вся документация доступна в единой информационной системе закупок.

#легковые автомобили #госзакупки
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Ночь Рагаиб – 2025: почему она важна мусульманам и как ее провести

Ночь Рагаиб – 2025: почему она важна мусульманам и как ее провести

25 декабря 2025
«Вербуют, убеждая, что им ничего не будет»: как за поджоги можно загреметь на 20 лет

«Вербуют, убеждая, что им ничего не будет»: как за поджоги можно загреметь на 20 лет

25 декабря 2025