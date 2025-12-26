В Татарстане закупят 10 автомобилей Solaris для парковочных инспекторов за 24 млн рублей

Госкомитет Татарстана по закупкам объявил тендер на поставку 10 легковых автомобилей для нужд МКУ «Организатор городского парковочного пространства». Начальная цена контракта превышает 24,4 млн рублей. Средства на обновление автопарка выделят из муниципального бюджета, сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно техзаданию, заказчику требуются автомобили Solaris KRS или их аналоги 2025 года выпуска. Ключевые характеристики: бензиновый двигатель мощностью от 100 л.с. и автоматическая коробка передач.

Транспорт предназначен для сотрудников учреждения, которые будут использовать машины для патрулирования маршрутов и работы в городе.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 16 января 2026 года. Вся документация доступна в единой информационной системе закупок.