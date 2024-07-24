В Татарстане закупили более 57 тыс. тонн зерна для интервенционного фонда

За полгода в Татарстане было закуплено 57,1 тысячи тонн зерна для интервенционного фонда. Это 45,5% от общих закупок по Приволжскому федеральному округу, сообщает ФГБУ «Центр оценки качества зерна».

С 21 декабря 2023 года по 21 июня 2024-го из республики поступило 43 заявки от сельхозпроизводителей — свыше 40% по ПФО.

В целом специалисты центра в Татарстане подтвердили качество и безопасность 125,5 тысячи тонн продовольственной пшеницы 3-го и 4-го классов, которая могла бы быть заложена в интервенционный фонд.

Исследования проб партий продукции проходили в лабораториях филиала. Из регионов Приволжья — Татарстана, Башкортостана, Ульяновской и Оренбургской областей — поступило 105 таких заявок.

Зерно, приобретенное госагентом, хранится на девяти аттестованных элеваторах и хлебоприемниках в республике.

В центре напомнили, что фонд является стратегическим запасом государства, который необходим для стабилизации стоимости продукции на рынке.