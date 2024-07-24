Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Татарстане закупили более 57 тыс. тонн зерна для интервенционного фонда
За полгода в Татарстане было закуплено 57,1 тысячи тонн зерна для интервенционного фонда. Это 45,5% от общих закупок по Приволжскому федеральному округу, сообщает ФГБУ «Центр оценки качества зерна».
С 21 декабря 2023 года по 21 июня 2024-го из республики поступило 43 заявки от сельхозпроизводителей — свыше 40% по ПФО.
В целом специалисты центра в Татарстане подтвердили качество и безопасность 125,5 тысячи тонн продовольственной пшеницы 3-го и 4-го классов, которая могла бы быть заложена в интервенционный фонд.
Исследования проб партий продукции проходили в лабораториях филиала. Из регионов Приволжья — Татарстана, Башкортостана, Ульяновской и Оренбургской областей — поступило 105 таких заявок.
Зерно, приобретенное госагентом, хранится на девяти аттестованных элеваторах и хлебоприемниках в республике.
В центре напомнили, что фонд является стратегическим запасом государства, который необходим для стабилизации стоимости продукции на рынке.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»