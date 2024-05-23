В Татарстане закрыли стоматологию, где пациентов лечили во время ремонта

В Альметьевске стоматологию «Доктор Сафин» закрыли по решению управления Роспотребнадзора по РТ. Напомним, данное учреждение находилось на ул. Ленина, дом №114 А.

Как сообщили в ведомстве, в стоматологии оказывали помощь пациентам во время проведения ремонта и перепланировки помещений.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что строительный мусор затруднял качественное провести генуборку. В таких условиях стерилизация стоматологических инструментов, медоснащения могла быть некачественной, оставив там микробы. Это, в свою очередь, могло привести к возникновению инфекций, связанных с оказанием медпомощи у пациентов.

Материалы проверки в отношении «Доктора Сафина» позже направили в Альметьевский горсуд. Суд 21 мая приостановил деятельность стоматологии сроком на 60 суток.