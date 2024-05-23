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В Татарстане закрыли стоматологию, где пациентов лечили во время ремонта
В Альметьевске стоматологию «Доктор Сафин» закрыли по решению управления Роспотребнадзора по РТ. Напомним, данное учреждение находилось на ул. Ленина, дом №114 А.
Как сообщили в ведомстве, в стоматологии оказывали помощь пациентам во время проведения ремонта и перепланировки помещений.
В Роспотребнадзоре подчеркнули, что строительный мусор затруднял качественное провести генуборку. В таких условиях стерилизация стоматологических инструментов, медоснащения могла быть некачественной, оставив там микробы. Это, в свою очередь, могло привести к возникновению инфекций, связанных с оказанием медпомощи у пациентов.
Материалы проверки в отношении «Доктора Сафина» позже направили в Альметьевский горсуд. Суд 21 мая приостановил деятельность стоматологии сроком на 60 суток.
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