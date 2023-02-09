В Татарстане закрыли школу и детский сад из-за ОРВИ у учеников

Из-за распространения острых респираторных вирусных инфекций среди воспитанников, в Татарстане временно закрыли два образовательных учреждения. Об этом рассказали в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по РТ.

«На 30 января в 202 детских садах и школах частично или полностью приостановили учебный и воспитательный процесс, в том числе полностью в одной школе и в одном детсаду», – отметили в ведомстве.

Напомним, что на разобщение отправляют класс, если не менее 20% детей заболели гриппом или ОРВИ.

В Роспотребнадзоре уточнили, что такие ограничительные меры позволяют снизить темпы роста заболеваемости ОРВИ среди детей.

В ведомстве призывают родителей не отправлять детей с признаками респираторных инфекций в школы и детсады.