В Татарстане закрыли молочный цех и ферму из-за бруцеллеза у скота

Фото: Роспотребнадзор по РТ

Из-за выявления случая бруцеллеза среди крупного рогатого скота в крестьянско-фермерском хозяйстве «Бариев Р.Г.» и компании «Кама-Агро», расположенном в Рыбно-Слободском районе, специалисты Лаишевского территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан провели санитарно-эпидемиологическое расследование.

После проверки в молочном цехе и на животноводческой ферме были выявлены серьезные нарушения требований санитарных правил и условий труда: неудовлетворительное санитарно-техническое и гигиеническое состояние помещений, отсутствие необходимых бытовых помещений для отдыха и приема пищи сотрудников, необеспечение работников средствами личной гигиены, отсутствие контроля за условиями труда на рабочих местах.

По результатам проверки на компанию «Кама-Агро» были составлены протоколы об административных правонарушениях, а также оформлено постановление о временном запрете деятельности. Молочный цех в селе Сабакаево и ферма в селе Большие Елги были опечатаны на 90 суток.

Кроме того, у одного из сотрудников был диагностирован бруцеллез — заболевание находится под контролем, пациент проходит лечение.