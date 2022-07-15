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Транспорт
15 июля 2022  03:10

В Татарстане закрыли движение транспорта на участке дороги Набережные Челны – Бурды

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В Татарстане временно закрыли движение транспорта на участке автомобильной дороги Набережные Челны – Бурды, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«Ограничивается для движения транспорта автодорога Набережные Челны – Бурды на 5,79 км в Тукаевском районе. Ограничение движения будет действовать до завершения ремонтных работ моста», – отметили в министерстве.

Водители могут совершить объезд по дорогам Набережные Челны – Сарманово, Набережные Челны – Сарманово – Бурды, Набережные Челны – Заинск – Альметьевск, Набережные Челны – Бурды, а также по трассе М7, проспектам Мусы Джалиля и Казанский в Набережных Челнах. Автомобилистов просят заранее планировать свой маршрут.

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