В Татарстане закрыли движение транспорта на участке дороги Набережные Челны – Бурды

В Татарстане временно закрыли движение транспорта на участке автомобильной дороги Набережные Челны – Бурды, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«Ограничивается для движения транспорта автодорога Набережные Челны – Бурды на 5,79 км в Тукаевском районе. Ограничение движения будет действовать до завершения ремонтных работ моста», – отметили в министерстве.

Водители могут совершить объезд по дорогам Набережные Челны – Сарманово, Набережные Челны – Сарманово – Бурды, Набережные Челны – Заинск – Альметьевск, Набережные Челны – Бурды, а также по трассе М7, проспектам Мусы Джалиля и Казанский в Набережных Челнах. Автомобилистов просят заранее планировать свой маршрут.