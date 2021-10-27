В Татарстане закрыли движение для большегрузов по дороге Большие Кайбицы – Камылово

В Татарстане ограничили движение большегрузов по региональной автодороге Большие Кайбицы – Камылово, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«В Кайбицком районе временно закрыто движение грузового транспорта по автомобильной дороге общего пользования», – отметили в министерстве.

В ведомстве пояснили, что движение закрыли из-за аварийного состояния моста через реку Кубня в селе Турминское. Ограничения будут действовать до завершения аварийно-восстановительных работ.

Водителей просят заранее планировать свой маршрут.