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Ру Тат
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27 октября 2021  13:31

В Татарстане закрыли движение для большегрузов по дороге Большие Кайбицы – Камылово

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В Татарстане ограничили движение большегрузов по региональной автодороге Большие Кайбицы – Камылово, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.   

«В Кайбицком районе временно закрыто движение грузового транспорта по автомобильной дороге общего пользования», – отметили в министерстве.   

В ведомстве пояснили, что движение закрыли из-за аварийного состояния моста через реку Кубня в селе Турминское. Ограничения будут действовать до завершения аварийно-восстановительных работ.

Водителей просят заранее планировать свой маршрут.

#ремонт дорог #закрытие движения #ремонт моста
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