В Татарстане закрыли для движения участки дороги от М7 в сторону сел Кулаево и Пестрецы

В Татарстане до 11 июля закрыты для движения транспорта участки автомобильной дороги М7 «Волга» — Кулаево — Пестрецы, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

Для движения временно закрыты участки автодороги в Пестречинском районе Татарстана от 1,6 по 2,1 км и от 6-го по 8-й км. «Здесь запланирована реконструкция дорожной одежды, — отметили в министерстве. — Просим водителей заранее планировать свой маршрут по этой дороге».

Автомобилисты могут совершить объезд по автодорогам Казань — Шемордан, Старое Шигалеево — Пестрецы, М7 «Волга» — Кулаево — Пестрецы, а также по самой федеральной трассе М7.