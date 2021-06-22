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Ру Тат
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22 июня 2021  21:48

В Татарстане закрыли для движения участки дороги от М7 в сторону сел Кулаево и Пестрецы

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В Татарстане до 11 июля закрыты для движения транспорта участки автомобильной дороги М7 «Волга» — Кулаево — Пестрецы, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

Для движения временно закрыты участки автодороги в Пестречинском районе Татарстана от 1,6 по 2,1 км и от 6-го по 8-й км. «Здесь запланирована реконструкция дорожной одежды, — отметили в министерстве. — Просим водителей заранее планировать свой маршрут по этой дороге».

Автомобилисты могут совершить объезд по автодорогам Казань — Шемордан, Старое Шигалеево — Пестрецы, М7 «Волга» — Кулаево — Пестрецы, а также по самой федеральной трассе М7.

#ремонт дорог
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