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Транспорт
10 ноября 2021  00:18

В Татарстане закроют движение транспорта по участку дороги Сухая Река – Берновые Ковали

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В Высокогорском районе Татарстана временно закроют движение транспорта по участку автодороги Сухая Река – Берновые Ковали, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ. 

«Движение будет закрыто с 11 по 15 ноября в связи с ремонтом водопропускной трубы на 11 км дороги», – отметили в министерстве.

Водители смогут совершить объезд по автодорогам общего пользования местного значения: село Шигали – улицы Полевая, 2-я Полевая, Лесная и Советская. Автомобилистов просят заранее планировать свой маршрут.

#ремонт дорог #закрытие движения
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