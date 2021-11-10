В Татарстане закроют движение транспорта по участку дороги Сухая Река – Берновые Ковали

В Высокогорском районе Татарстана временно закроют движение транспорта по участку автодороги Сухая Река – Берновые Ковали, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«Движение будет закрыто с 11 по 15 ноября в связи с ремонтом водопропускной трубы на 11 км дороги», – отметили в министерстве.

Водители смогут совершить объезд по автодорогам общего пользования местного значения: село Шигали – улицы Полевая, 2-я Полевая, Лесная и Советская. Автомобилистов просят заранее планировать свой маршрут.