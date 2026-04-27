В Татарстане закончился сезон гриппа

В Татарстане завершился сезон гриппа. На сегодня медики фиксируют случаи вирусов негриппозной этиологии. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«Сезон закончился. На сегодня фиксируем единичные случаи гриппа. Заболеваемость ниже эпидемического порога и находится на уровне около девяти тысяч случаев в неделю. Однако мы продолжаем мониторинг», – сказала она.

Также Авдонина добавила, что с начала учебного года на утренних фильтрах до занятий не было допущено 17 970 детей с признаками ОРВИ и гриппа.