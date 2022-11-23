В РТ по государственно-частному партнерству заключили 123 соглашения на 85,5 млрд рублей

На сегодняшний день в рамках государственно-частного партнерства заключено 123 соглашения на 85,5 млрд рублей. Об этом на V отраслевом форуме по государственно-частному партнерству рассказала руководитель Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан Талия Минуллина.

«В Татарстане подписанных и реализуемых соглашений 123. Их общий объем инвестиций составляет 85,5 млрд рублей. Это те, которые на сегодняшний день действуют. Мы оцениваем потенциал как высокий и планируем дальше эту работу проводить», – сказала она.

Она напомнила, что по итогу 2020−2021 годов республика в общем рейтинге ГЧП поднялась с 67-го на 6-е место. «По ПФО у нас позиции как всегда лидирующие. Здесь нам дает оценку федеральный центр. Мы в этом рейтинге занимали 67-е место. Но сегодня мы активно проработали и занимаем 6-е место. Планируем дальше выходить в лидирующие позиции», – поделилась она.

Минуллина уточнила, что соглашения были подписаны в таких сферах, как ЖКХ, образование, спорт и здравоохранение и дорожное строительство.

Она добавила, что на сегодняшнем форуме будет подписано 10 соглашений. «У нас для участия в форуме зарегистрировалось 300 участников. Изначально мы планировали ориентироваться на ПФО. Но теперь площадка набирает обороты: больший интерес вызывает у регионов России. Это для нас самих возможность получения обратной связи от инвесторов», – сказала она.

Заместитель руководителя Агентства инвестиционного развития Татарстана Игорь Сапунов добавил, что республика показывает рост по многим критериям рейтинга.

«Говоря о развитии ГЧП в Татарстане, если бы у меня два года назад спросили, как развивается ГЧП, я бы призадумался. По результатам 2021 года наблюдается хорошая динамика, чтобы двигаться дальше. Есть такой показатель, как динамика реализации проектов. Он показал, что Татарстан за один год с 37-го места поднялся на 5-е. Показатель развития институциональной среды демонстрирует, что мы с 85-го места, мы оттолкнулись и заняли достойное для республики 11-е место. У нас есть над чем работать», – сказал он.

Татарстан по уровню развития государственно-частного партнерства входит в 10 лучших регионов России по внедрению в реализацию проектов данного механизма.

Отраслевой форум по государственно-частному партнерству Татарстан проводит в пятый раз. На мероприятии обсудят ГЧП в различных отраслях, среди которых социальная сфера (образование, здравоохранение, спорт), жилищно-коммунальное хозяйство и дорожная инфраструктура.