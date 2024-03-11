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Политика 11 марта 2024 10:03

В Татарстане займутся патриотическим воспитанием госслужащих

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Раис Татарстана Рустам Минниханов продлил действие указа о развитии направлений государственной гражданской службы РТ. Теперь он будет действовать до 2025 года, следует из документа.

Напомним, что первоначально указ был принят в 2021 году и нацелен на дальнейшее развитие гражданской госслужбы и совершенствование управлением ее кадровым составом до 2023 года.

Кроме того, новым документом установлено новое направление развития, которое предусматривает совершенствование технологий управления кадровым составом госорганов с учетом патриотического воспитания госслужащих, соблюдения принципов клиентоцентричности, поддержки служащих с высоким профессиональным потенциалом. Также в качестве целей в этом пункте указаны поддержка международного и межрегионального сотрудничества по вопросам профразвития и экспертно-аналитическое сопровождение по кадровому обеспечению госорганов.

#госслужащие #патриотизм
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