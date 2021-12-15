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Экология
15 декабря 2021  21:20
Надежда Гордеева

В Татарстане заготовлено более 40 тыс. кг семян основных лесообразующих пород

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В Татарстане в этом году заготовлено 40,2 тыс. кг семян основных лесообразующих пород, в том числе свыше 634 кг хвойных семян. Об этом сообщил первый заместитель министра лесного хозяйства РТ Ильгизар Зарипов на заседании Комитета Госсовета РТ по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике.

«В лесных базисных питомниках выращено более 34 млн. штук стандартного посадочного материала. Из них 12 млн. штук — это посадочный материал с закрытой корневой системой. Такое количество посадочного материала является достаточным для создания лесных культур и защитных лесных насаждений», — сказал докладчик.

В Татарстане леса занимают более 1,2 млн гектаров, средний возраст насаждений составляет 53 года.

#лесное хозяйство
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