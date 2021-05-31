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31 мая 2021  20:34

В Татарстане заготовку кормов начали аграрии 28 районов

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В Татарстане заготовку кормов начали аграрии 28 районов. На сегодня земледельцами республики скошено 20,1 тыс. гектаров многолетних трав, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

Аграрии скосили 3 126 гектаров многолетних трав на сено, 16,3 тыс. гектаров — на сенаж и 727 гектаров — на зеленый корм для скота. 

«Активную работу в этом направлении ведут аграрии Заинского, Нурлатского, Азнакаевского и Сармановского районов», — отметили в министерстве. 

В настоящее время в республике заготовлено 672 тонны сена и 39 602 тонны сенажа.

#заготовка кормов
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