В Татарстане заготовку кормов начали аграрии 28 районов. На сегодня земледельцами республики скошено 20,1 тыс. гектаров многолетних трав, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

Аграрии скосили 3 126 гектаров многолетних трав на сено, 16,3 тыс. гектаров — на сенаж и 727 гектаров — на зеленый корм для скота.

«Активную работу в этом направлении ведут аграрии Заинского, Нурлатского, Азнакаевского и Сармановского районов», — отметили в министерстве.

В настоящее время в республике заготовлено 672 тонны сена и 39 602 тонны сенажа.