В Татарстане заготовили противогололедные материалы для содержания дорог зимой

Для содержания региональных автодорог в зимний период в Татарстане заготовлено 349,9 тыс. тонн песко-соляной смеси, 91,9 тыс. тонн технической соли и 282,9 тыс. тонн песка. Работы по содержанию дорог будут проводить девять подрядных организаций, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«Для противогололеда будет использоваться речной песок, добываемый в республике, и техническая соль, поставляемая с карьеров Пермского края. Материалы заготовлены в полном объеме», – говорится в сообщении.

Кроме того, к работе в зимних условиях подготовлено более 1 тыс. единиц специализированной техники. В частности, 345 комбинированных дорожных машин, 130 автогрейдеров, 145 роторов, а также свыше 400 экскаваторов, бульдозеров и тракторов. Вся техника подключена к системе ГЛОНАСС.

Организованы также мероприятия по профилированию автодорог, планировке обочин, очистке кюветных канав. Закрыты водопропускные трубы.

«Контроль за метеообстановкой и состоянием автодорог ведется с помощью ведомственной геоинформационной системы. Она предоставляет главные показатели по текущему состоянию дорог и выполнению работ по их содержанию, по транспортным средствам. Используются 83 автоматические дорожные метеостанции, расположенные на опорной сети автодорог», – отметил начальник управления автомобильных дорог Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ Карим Нурмухаметов.

Для содержания дорог с подрядными организациями заключаются государственные контракты. В настоящее время они заключены во всех муниципалитетах. А в Азнакаевском, Альметьевском, Буинском, Дрожжановском, Лениногорском, Менделеевском, Пестречинском, Сабинском, Сармановском и Тюлячинском районах заключены долгосрочные контракты.

В Миндортрансе РТ работает круглосуточная оперативная служба, которая в том числе принимает информацию о состоянии автомобильных дорог. Позвонить можно по телефону: 8(843)291-91-91.