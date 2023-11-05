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Руc Тат
Происшествия 5 ноября 2023 21:34

В Татарстане загорелся склад с наполнителями для животных

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Сообщение о возгорании в селе Старое Дрожжаное поступило сегодня в 18.10. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Прибыв на место, пожарные установили, что внутри складского здания горит фасовочная упаковка корма для животных.

К тушению пожара привлечены 36 человек и 16 единиц техники.

Угрозы распространения нет. В результате возгорания никто не пострадал, отметили в ведомстве.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

#горит склад
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