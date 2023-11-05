В Татарстане загорелся склад с наполнителями для животных

Сообщение о возгорании в селе Старое Дрожжаное поступило сегодня в 18.10. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Прибыв на место, пожарные установили, что внутри складского здания горит фасовочная упаковка корма для животных.

К тушению пожара привлечены 36 человек и 16 единиц техники.

Угрозы распространения нет. В результате возгорания никто не пострадал, отметили в ведомстве.