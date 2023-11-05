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В Татарстане загорелся склад с наполнителями для животных
Сообщение о возгорании в селе Старое Дрожжаное поступило сегодня в 18.10. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Прибыв на место, пожарные установили, что внутри складского здания горит фасовочная упаковка корма для животных.
К тушению пожара привлечены 36 человек и 16 единиц техники.
Угрозы распространения нет. В результате возгорания никто не пострадал, отметили в ведомстве.
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