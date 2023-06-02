В Татарстане загорелся склад резиновых покрышек

Сообщение о возгорании на складе резиновых покрышек в Тюлячинском районе РТ поступило сегодня в 17.35 на единый номер вызова экстренных служб 112. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Прибыв на место, пожарные установили, что в двух километрах от райцентра Тюлячей на 78-м км автодороги Казань-Шемордан загорелось одноэтажное здание склада резиновых покрышек. Угрозы распространения огня нет.

На тушение пожара задействованы 4 автоцистерны. По предварительным данным, площадь пожара составляет 450 кв. м.

В результате возгорания никто не пострадал.