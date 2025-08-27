В Татарстане зафиксированы случаи заражения новым штаммом коронавируса «Стратус»

Случаи заражения новым штаммом коронавируса «Стратус» зафиксированы в Татарстане. Об этом сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе» о текущей санитарно-эпидемиологической ситуации за август 2025 года рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан, старший преподаватель кафедры эпидемиологии и дезинфектологии КГМА Любовь Авдонина.

«Зафиксированы единичные случаи – не более трех случаев нового штамма вируса “Стратус”. Пока преобладает “Омикрон”. Новый штамм не несет в себе каких-либо особенностей в части более широкого распространения, лечения или каких-либо дополнительных мероприятий. Мы с вами уже на протяжении многих лет говорим о том, что особого лечения какого-либо определенного штамма не существует, какие-то особые меры профилактики не вводятся. Все стандартные методы профилактики действуют, они эффективны – про них просто не надо забывать и своевременно применять», – отметила Любовь Авдонина.

Также она добавила, что в целом по новой коронавирусной инфекции в республике сохраняется спокойная ситуация.

«За неделю зарегистрировано 194 случая, заболеваемость ниже, чем на предыдущей неделе, почти на 12%, и ниже, чем за аналогичный период, на 9%. Заболевшие чаще заражаются штаммом “Омикрон”. Протекает заболевание по типу ОРВИ в 96% случаев», – отметила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ.