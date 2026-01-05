В Казани двое детей попали в больницу после отравления газом в квартире

Фото: «Татар-информ»

В Казани зарегистрирован первый в 2026 году случай отравления бытовым газом. В больницу были доставлены двое детей 2016 и 2020 годов рождения. Как сообщили «Татар-информу» в Жилинспекции РТ, им стало плохо в момент работы газового водонагревателя при закрытых окнах.

Инцидент произошел в доме №68 на улице Назарбаева. Осеннее техобслуживание оборудования в этом доме было проведено в срок. Как установили специалисты, при открытых окнах тяга в вентканале и дымоходе присутствует, однако при закрытых полностью отсутствует. В квартире установлены герметичные стеклопакеты, а входная дверь также плотно закрывается, что могло повлиять на циркуляцию воздуха.

Похожая ситуация обнаружена и в доме №4А на улице Чехова, где газоснабжение было временно приостановлено из‑за обратной тяги. Техобслуживание здесь проводилось 12 декабря прошлого года.

Жилинспекция выясняет обстоятельства, а также проверяет исполнение обязательств со стороны управляющих компаний и газовой службы.