В Татарстане зафиксировано 69 случаев возврата детей в 40 приемных семьях

В Татарстане в этом году зафиксировано 69 случаев возврата детей в 40 приемных семьях. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в РТ Ирина Волынец на заседании Комитета Госсовета РТ по социальной политике.

«Несмотря ни снижение количества случаев вторичного сиротства, остается высоким число возврата детей из приемных семей. В 2023 году проведена проверка органов опеки 24 районов по 74 фактам возврата детей», – рассказала детский омбудсмен.

По ее словам, основной причиной является низкая эффективность мероприятий по предоставлению приемной семьей комплексной помощи по устранению конфликтной ситуации, формальный подход к проверке условий жизни детей.

Волынец добавила, что в прошлом году на 10% увеличилось количество семей, поставленных на межведомственный учет как находящихся в социально опасном положении. «За три года оформлено около 900 сигнальных карт по фактам семейного неблагополучия. По инициативе правоохранительных органов поставлена на учет почти треть от общего числа семей», – отметила она.

Спикер подчеркнула, что высокой остается доля семей, поставленных на учет из-за злоупотребления родителями алкоголя. «При этом прослеживается динамика на снижение», – заключила она.