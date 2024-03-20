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В Татарстане зафиксировано 69 случаев возврата детей в 40 приемных семьях
В Татарстане в этом году зафиксировано 69 случаев возврата детей в 40 приемных семьях. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в РТ Ирина Волынец на заседании Комитета Госсовета РТ по социальной политике.
«Несмотря ни снижение количества случаев вторичного сиротства, остается высоким число возврата детей из приемных семей. В 2023 году проведена проверка органов опеки 24 районов по 74 фактам возврата детей», – рассказала детский омбудсмен.
По ее словам, основной причиной является низкая эффективность мероприятий по предоставлению приемной семьей комплексной помощи по устранению конфликтной ситуации, формальный подход к проверке условий жизни детей.
Волынец добавила, что в прошлом году на 10% увеличилось количество семей, поставленных на межведомственный учет как находящихся в социально опасном положении. «За три года оформлено около 900 сигнальных карт по фактам семейного неблагополучия. По инициативе правоохранительных органов поставлена на учет почти треть от общего числа семей», – отметила она.
Спикер подчеркнула, что высокой остается доля семей, поставленных на учет из-за злоупотребления родителями алкоголя. «При этом прослеживается динамика на снижение», – заключила она.
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