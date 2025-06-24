В Татарстане зафиксирована самая высокая доля отказов по кредитам в России

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В мае 2025 года доля отказов по всем видам розничных кредитов в Татарстане, включая потребительские, пос-кредиты, автокредиты, ипотеку и кредитные карты, составила 79,6%. Этот показатель стал самым высоким среди всех регионов России. Об этом сообщают «Челнинские известия», приводя данные НБКИ.

По сравнению с апрелем уровень отказов в республике увеличился на 2,1 процентного пункта.

Средний показатель по стране также демонстрирует рост: в мае доля отказов достигла 80,2%, что на 1,4 процентного пункта выше, чем месяцем ранее. Кроме Татарстана, наибольшие темпы прироста отказов зафиксированы в Москве (плюс 2 процентных пункта) и Волгоградской области (плюс 1,9 процентного пункта).

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков объяснил рост отказов действием жесткой денежно-кредитной политики, проводимой Центробанком. По его словам, основными факторами стали высокая ключевая ставка и ужесточение макропруденциальных требований.

С середины 2024 года, как отметил специалист, розничное кредитование характеризуется снижением потребительского спроса и уменьшением готовности банков рисковать. В совокупности это ведет к сокращению объемов кредитования.