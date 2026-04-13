В Татарстане зафиксирован рост выдачи потребкредитов – НБКИ

В Республике Татарстан в марте 2026 года зафиксирован рост выдачи потребительских кредитов на 21,9% по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом свидетельствуют данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ), на которые ссылается ТАСС.

По информации НБКИ, в марте показатель в регионе вошел в число наиболее заметно растущих среди 30 регионов-лидеров по объемам выдачи. Более высокий месячный рост был отмечен только в ряде субъектов РФ, включая Воронежскую и Саратовскую области.

В целом по стране количество выданных потребительских кредитов в первом квартале 2026 года увеличилось на 27,1% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года и составило 4,76 млн кредитов против 3,75 млн годом ранее.

При этом в сравнении с первым кварталом 2024 года рынок сократился на 41% – тогда было выдано 8,07 млн потребкредитов.

В марте 2026 года россияне оформили 1,77 млн потребительских кредитов. Это на 18,3% больше, чем в феврале, и на 43,1% больше, чем в марте 2025 года. Однако по сравнению с мартом 2024 года показатель снизился на 39,2%.

Наибольшие объемы выдачи в марте пришлись на Москву, Московскую область, Краснодарский край, а также Тюменскую и Свердловскую области.