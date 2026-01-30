В Татарстане зафиксирован рост численности почти по всем видам охотничьих ресурсов

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В условиях устойчивого экономического роста Татарстан уделяет особое внимание сохранению биологического разнообразия. Об этом заявил первый вице-премьер республики Рустам Нигматуллин на итоговой коллегии Госкомитета РТ по биологическим ресурсам.

«Прошлый год стал для Государственного комитета Республики Татарстан по биологическим ресурсам годом достижения значимых результатов. Хочется отдельно отметить успешные показатели в сфере управления охотничьими ресурсами. В республике зафиксирован рост численности практически по всем видам охотничьих ресурсов. Некоторые виды достигли предельной численности, и сегодня перед нами стоит задача по их эффективному поддержанию и сохранению», – отметил Нигматуллин.

Он подчеркнул, что проведенная работа по выпуску благородного пятнистого оленя в естественную среду обитания стала важным вкладом в дело пополнения охотничьей фауны республики.

«В тесном сотрудничестве с Академией наук РТ Госкомитетом разработан проект территориального охотустройства со сроком до 2036 года. Его реализация позволит грамотно организовать систему управления охотничьими угодьями и повысить продуктивность охотхозяйств в республике», – добавил вице-премьер.

Он отдельно отметил работу по постановке на кадастровый учет границ охотничьих угодий. По его словам, Татарстан в этом вопросе занимает лидирующие позиции в ПФО.

«В текущем году Госкомитету совместно с фондом пространственных данных Республики Татарстан необходимо завершить данные работы», – заключил Нигматуллин.