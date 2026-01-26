news_header_top
Общество 26 января 2026 15:50

В Татарстане зафиксирован исторический максимум суточной подачи газа

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Суточный объем поставок газа в Татарстан стал рекордным за всю историю наблюдений. Как сообщила пресс-служба компании «Газпром трансгаз Казань», 25 января 2026 года в республику было поставлено 87,9 млн кубометров газа.

Основная часть ресурса была направлена на обеспечение промышленности и энергетики – 68,8 млн кубометров. Еще 19,1 млн кубометров получили предприятия жилищно-коммунального комплекса и социальный сектор, включая жилые дома, больницы и школы.

В компании отметили, что достигнутый показатель стал результатом многолетней системной работы по развитию газотранспортной инфраструктуры. Речь идет об усилении действующих трубопроводов, строительстве новых объектов и постоянной подготовке системы к работе в условиях пиковых нагрузок.

«Когда на улице мороз, а экономика на подъеме, газовая система Татарстана демонстрирует свою абсолютную надежность», – подчеркнули в компании.

#газоснабжение #морозы в татарстане
