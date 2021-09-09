В Татарстане зафиксирован двукратный рост вакансий и зарплат от ИТ-стартапов

Количество новых предложений о работе, открытых по всей стране ИТ-стартапами с начала года, выросло на 189% по сравнению с прошлым годом и составляет более 12 тысяч. При этом работодатели из Татарстана вошли в топ-3 самых активных, сообщает пресс-служба hh.ru.

«Наиболее высокую активность в поиске и наборе специалистов продемонстрировали работодатели из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирской области и Татарстана. По данному показателю Новосибирская область и Татарстан находятся на третьем месте. По сравнению с прошлым годом татарстанские ИТ-стартапы опубликовали вдвое больше вакансий», – сказано в сообщении.

Чаще всего специалистов в ИТ-стартапы набирают компании, работающие в отрасли ИТ-технологий, а также специализирующиеся на маркетинге и PR. Активным привлечением специалистов в свои начинания занимаются компании из образовательной отрасли и розничной торговли.