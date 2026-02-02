В январе в Татарстане зафиксировали завозной случай кори. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«В очаге контакта с заболевшим находились 246 человек, однако вакцинация потребовалась лишь четырем из них», – сообщила она. Это, по мнению Авдониной, свидетельствует о достаточном уровне охвата населения прививками.

В то же время она отметила, что порядка 2,5 тысячи жителей республики продолжают отказываться от вакцинации против кори.