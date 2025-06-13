В Татарстане зафиксировали сбои в работе мобильного интернета

В Татарстане мобильный интернет работает со сбоями. Такие данные следуют из статистики сервисов «Сбой.РФ» и Downdetector.

Отмечается, что интернет работает нестабильно с утра минимум у трех российских операторов. За последний час, согласно данным Downdetector, о сбоях сообщили 986 человек.

По словам пользователей, у них не открываются многие сайты, плохо загружается интернет, нет связи и так далее. О сбоях сообщили жители Казани и Зеленодольска.

Помимо РТ, о сбоях в работе интернета сообщили жители Свердловской области (11%), Москвы (8%), Нижегородской области (6%), Марий Эл (6%), Саратовской области (5%).