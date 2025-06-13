news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Общество 13 июня 2025 10:47

В Татарстане зафиксировали сбои в работе мобильного интернета

Читайте нас в
Телеграм

В Татарстане мобильный интернет работает со сбоями. Такие данные следуют из статистики сервисов «Сбой.РФ» и Downdetector.

Отмечается, что интернет работает нестабильно с утра минимум у трех российских операторов. За последний час, согласно данным Downdetector, о сбоях сообщили 986 человек.

По словам пользователей, у них не открываются многие сайты, плохо загружается интернет, нет связи и так далее. О сбоях сообщили жители Казани и Зеленодольска.

Помимо РТ, о сбоях в работе интернета сообщили жители Свердловской области (11%), Москвы (8%), Нижегородской области (6%), Марий Эл (6%), Саратовской области (5%).

#интернет #сбои в работе #Татарстан
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
Какие страны татарстанцы могут посетить без оформления визы

Какие страны татарстанцы могут посетить без оформления визы

12 июня 2025
«Лето в Татарстане»: День России, «Троицкие хороводы» и «Отпетые мошенники»

«Лето в Татарстане»: День России, «Троицкие хороводы» и «Отпетые мошенники»

12 июня 2025