В Татарстане зафиксировали первые шесть укусов клещей в этом сезоне

В Республике Татарстан зафиксировали первые шесть укусов клещей в этом сезоне. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе», посвященной текущей санитарно-эпидемиологической ситуации за март, рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

Два случая укуса клещей зафиксировали среди жителей Казани, два случая в Зеленодольском районе Татарстана, по одному случаю в Заинском и Камско-Устьинском районах Татарстана.

«Нужно правильно одеваться: это максимально закрытая и светлая одежда, чтобы можно было легко увидеть клеща. В группе риска маленькие дети. Нужно внимательно смотреть, чтобы они не лазили по кустам и обращать внимание на детей, которые в колясках. Часто коляски с детьми оставляют в кустах, а потом удивляются, откуда прицепился клещ. Сами коляски тоже необходимо обрабатывать», – рассказала Любовь Авдонина.

Авдонина отметила, что необходимо соблюдать меры профилактики, важно обрабатывать одежду и проводить взаимный самоосмотр.