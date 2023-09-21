В Татарстане задумались о законодательной базе для строительства с применением 3D-печати

О разработке нормативной базы для строительства зданий при помощи 3D-печати задумались в Татарстане. В республике в 2024 году планируют презентовать объект, построенный с помощью данных технологий. Об этом изданию «РБК» рассказала директор ООО «АСТ ЛАБ» Лилия Зиганшина.

Отмечается, что сейчас проект находится на стадии выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР).

«В России есть проекты нормативных документов. Сложности, на наш взгляд, связаны, в первую очередь, с необходимостью проведения большого количества НИОКР, на основе которых разрабатываются национальные стандарты. Отмечу, что совместно с Минстроем РФ совершенствуется нормативная база в области строительной 3D-печати», — заявила Зиганшина.

Она также отметила, что в российском законодательстве уже есть ряд стандартов на сырьевые смеси и методы испытаний отрасли строительства с применением данных технологий.