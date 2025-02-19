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Общество 19 февраля 2025 13:45

Сборы по основам военной службы для девочек могут ввести в Татарстане

В Татарстане рассматривают возможность организации сборов по основам военной службы для девочек, сейчас они проводятся только для юношей в 10-х классах. Об этом «Татар-информу» сообщил директор Республиканского центра спортивно-патриотической и допризывной подготовки молодежи «Патриот» Дмитрий Литвинов.

«Мы проводим сборы по основам военной службы "Авангард" для юношей 10-х классов. Мы столкнулись с тем, что на такие сборы пытаются приехать и девочки. Это для нас стало большой неожиданностью. Будем думать, как решить этот вопрос», – заявил он.

Однако пока конкретных инициатив по этому направлению нет, это остаётся только поводом для дальнейших проектов.

#сборы #Патриотическое воспитание
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