В Татарстане задолженность за ЖКУ достигла почти 8 млрд рублей

По данным на 1 января 2022 года жители Татарстана задолжали за жилищно-коммунальные услуги почти 8 млрд рублей. Об этом на совещании в Доме Правительства РТ рассказал министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Марат Айзатуллин.

Провел совещание, организованное в формате видеоконференции с участием всех муниципалитетов, Президент Татарстана Рустам Минниханов. Принял в нем участие и Премьер-министр РТ Алексей Песошин, сообщает пресс-служба руководителя республики.

По словам докладчика, в декабре уровень собираемости платежей за ЖКУ в среднем по Татарстану равнялся 102%, что на 0,7% ниже показателя 2020 года. При этом среднегодовой уровень составил 99% — на 0,2% выше, чем год назад.

В 26 муниципалитетах годовой уровень собираемости коммунальных платежей оказался ниже среднереспубликанского, а в 19 — выше. Кроме того, в шести муниципальных образованиях задолженность за ЖКУ превышает два месяца. Долг в размере от одного до двух месяцев имеют 20 муниципалитетов, еще в 19 она не превышает одного месяца, отметил министр.

Отдельно он остановился на увеличении доли платежей в электронном формате. Сейчас средний уровень электронных платежей по республике равняется 68%. Каждый третий коммунальный платеж осуществляется гражданами удаленно. Шесть муниципальных образований демонстрируют уровень электронных платежей выше среднего по Татарстану.

Обратил внимание Айзатуллин и на задолженность организаций ЖКХ за потребленные энергоресурсы. В частности, за год долг за поставки электричества снизился на 39 млн рублей — до 40 млн.

Помимо этого, общая просроченная задолженности за газ к 1 января 2022 года составила 367 млн рублей. За год она увеличилась на 4,9 млн рублей, снизившись вместе с тем за декабрь на 13,6 млн.

Коммунальные организации, не рассчитавшиеся своевременно за газ, работают в 14 районах, причем в девяти из них сумма задолженности выросла.