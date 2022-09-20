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Общество
20 сентября 2022  16:56
Надежда Гордеева

Татарстанцы задолжали почти 9 млрд рублей за коммунальные услуги

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В Татарстане задолженность за жилищно-коммунальные услуги составляет 8,9 млрд рублей. Долги накопились с 2004 года, когда в республике начался масштабный капремонт, сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин на брифинге в Кабмине РТ. 

«Сейчас смотрим по годам, где и какие судебные процессы прошли, и где нет, так скажем, точки возврата. Есть и такие процессы», – заявил спикер.

Айзатуллин уточнил, что в основном это долги за жилищные услуги – около 45%. При этом он отметил, что ежегодно собираемость платежей за услуги ЖКХ достигает 98 – 99%.

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