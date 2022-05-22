В Татарстане задолженность за аренду достигла 486 млн рублей

В Татарстане к 1 апреля 2022 года общая задолженность по договорам аренды муниципального имущества и земельных участков достигла 486 млн рублей. Из них 444,7 млн (91,5%) составляет задолженность за земельные участки, а более 41 млн (8,5%) — за имущество.

Об этом рассказал на совещании в Доме Правительства РТ министр земельных и имущественных отношений региона Фаниль Аглиуллин. Провел мероприятие Президент Татарстана Рустам Минниханов, в нем также принял участие Премьер-министр РТ Алексей Песошин, сообщает пресс-служба руководителя республики.

По словам докладчика, за I квартал текущего года общая сумма задолженности увеличилась на 37 млн рублей. «<…> по земле увеличение составило 31 млн рублей, по имуществу — 6 млн рублей», — отметил он.

Детально министр остановился на ситуации в городских округах, так как именно она заметнее всего влияет на динамику задолженности. В частности, на Казань приходится 66% увеличения общего объема долгов за I квартал текущего года. Задолженность по договорам аренды земли выросла на 24 млн рублей и составила 295,8 млн, а по имуществу — на 6 млн рублей, составив 31,7 млн.

В свою очередь в Набережных Челнах по договорам аренды земли задолженность уменьшилась на 100 тыс. рублей, до 40,7 млн. По имуществу задолженность снизилась на 200 тыс. рублей, до 1,5 млн. В целом на Автоград приходится примерно 9% от общей задолженности по республике.

Глава Минземимущества РТ также заметил, что за I квартал сократили задолженность 19 муниципальных образований. Наибольшее снижение достигнуто в Тукаевском, Верхнеуслонском, Нижнекамском, Пестречинском и Альметьевском районах. При этом 25 муниципалитетов продемонстрировали рост. Помимо Казани, это наиболее заметно в Лаишевском, Зеленодольском, Актанышском, Мензелинском и Чистопольском районах.

Кроме того, Аглиуллин напомнил, что с начала 2021 года вопрос снижения задолженности еженедельно рассматривается на совместных совещаниях с Министерством финансов РТ при участии налоговиков и судебных приставов. Благодаря активизации работы с должниками за апрель вдвое сокращена задолженность в Лаишевском районе и почти втрое — в Зеленодольском.

Помимо этого, значительный объем задолженности, 43,5 млн рублей, приходится на арендаторов, находящихся в стадии ликвидации или банкротства. Это на 10 млн рублей больше, чем в начале года. В связи с этим Фаниль Аглиуллин упомянул о необходимости вовремя принимать меры для включения в реестр кредиторов, а также расторгать договоры аренды, если имеются признаки дальнейшего накопления задолженности.