В Татарстане задолженность по арендным платежам за землю снизилась на 41,5 млн рублей

В Татарстане задолженность по арендным платежам за землю с начала 2021 года снизилась на 41,5 млн рублей, а по имуществу возросла на 2 млн рублей. В целом достигнуто снижение на 39,5 млн рублей. Об этом сообщил министр земельных и имущественных отношений РТ Фаниль Аглиуллин на заседании коллегии Минземимущества.

«Остается значительным уровень задолженности муниципальным бюджетам по арендным платежам. За 11 месяцев прошлого года она составила 479 млн рублей, в том числе 437 млн рублей – за земельные участки и 42 млн рублей – за имущество», – рассказал докладчик.

Аглиуллин уточнил, что уменьшения задолженности добились 28 муниципалитетов. В частности, самые большие объемы снижения достигнуты Казанью, Нижнекамским, Чистопольским, Менделеевским и Лаишевским районами. При этом 15 муниципалитетов допустили увеличение задолженности, и наиболее значительный рост наблюдается в Альметьевском, Агрызском и Зеленодольском районах.

По словам министра, доходы консолидированного бюджета от использования государственной и муниципальной собственности в прошлом году составили 5 млрд 525 млн рублей, в том числе в республиканском бюджете – 597 млн рублей.

«В структуре доходов от управления государственным имуществом преобладают возобновляемые доходы, более половины из которых – доходы от аренды земли и имущества. В местные бюджеты поступило 4 млрд 928 млн рублей. Наибольший удельный вес имеют доходы от аренды и реализации земельных участков. Большинство муниципалитетов по итогам 11 месяцев 2021 года уже перевыполнили годовое задание по поступлениям. В то же время Камско-Устьинский и Бугульминский районы не достигли порогового значения», – подчеркнул он.