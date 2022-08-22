В Татарстане задержаны браконьеры с огнестрельным оружием

Сотрудники Госкомитета РТ по биоресурсам задержали браконьеров с ружьями в Рыбно-Слободском районе Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба природоохранного ведомства.

Девятнадцатого августа в ходе рейда сотрудник Госкомитета РТ по биоресурсам в охотничьем угодье Рыбно-Слободского района остановил легковой автомобиль с тремя пассажирами. В машине находились двое жителей Казани и один житель деревни Починок, рассказали в госкомитете.

У нарушителей не оказалось разрешений на охоту. В ходе осмотра в авто было обнаружено три огнестрельных ружья. При этом разрешение на хранение оружия имелось только у одного человека.

В отношении жителей республики составлены два административных протокола. Перевозимое без разрешений оружие у них изъяли.