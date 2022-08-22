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Ру Тат
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Экология
22 августа 2022  22:14
Наталья Рыбакова

В Татарстане задержаны браконьеры с огнестрельным оружием

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Сотрудники Госкомитета РТ по биоресурсам задержали браконьеров с ружьями в Рыбно-Слободском районе Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба природоохранного ведомства.

Девятнадцатого августа в ходе рейда сотрудник Госкомитета РТ по биоресурсам в охотничьем угодье Рыбно-Слободского района остановил легковой автомобиль с тремя пассажирами. В машине находились двое жителей Казани и один житель деревни Починок, рассказали в госкомитете.

У нарушителей не оказалось разрешений на охоту. В ходе осмотра в авто было обнаружено три огнестрельных ружья. При этом разрешение на хранение оружия имелось только у одного человека. 

В отношении жителей республики составлены два административных протокола. Перевозимое без разрешений оружие у них изъяли.

#госкомитет рт по биоресурсам #браконьеры
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