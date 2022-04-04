В Татарстане задержаны браконьеры, перевозившие туши кабанов

Браконьеров, охотящихся на кабанов, задержали сотрудники ГИБДД в Верхнеуслонском районе Татарстана. Об этом сообщает сегодня пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам.

«В ночь с 31 марта на 1 апреля сотрудники ГИБДД на мосту через реку Свиягу возле села Молвино Верхнеуслонского района остановили для проверки три автомобиля. В ходе их осмотра были обнаружены две туши кабанов, а также изъяты одежда и обувь со следами крови», — рассказали в ведомстве.

Ущерб, нанесенный охотничьим ресурсам, оценивается в 180 тыс. рублей. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что с 2 апреля в республике открывается сезон охоты на селезней уток с использованием подсадных (манных) уток. Он продлится до 6 мая включительно. В это время разрешена охота из укрытия с применением гладкоствольного огнестрельного оружия, снаряженного дробью менее 5 миллиметров.