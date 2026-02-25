В Татарстане задержали женщину, спрятавшую свертки с наркотиками в интимном месте

В Бугульме полицейские остановили автомобиль, пассажиры которого могли быть причастны к обороту наркотиков. При проверке в машине нашли две колбы с подозрительным веществом. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Кроме того, 46-летняя пассажирка автомобиля призналась, что у нее есть еще свертки с наркотиками, которые она спрятала в интимном месте. Полицейские направили ее на медицинский осмотр в гинекологическое отделение городской больницы.

В больнице врачи обнаружили и изъяли два пакетика с наркотическим веществом. Общий вес составил 0,83 грамма. Возбуждено уголовное дело.