В Татарстане задержали хозяина наркопритона

45-летнего жителя Альметьевска задержали по делу об организации притона для наркоманов. Об этом сообщает МВД по РТ.

Согласно данным правоохранителей, мужчина систематически предоставлял свою квартиру для людей, употребляющих наркотики. Во время осмотра жилища силовики нашли и изъяли посуду со следами наркотических веществ, а также использованный медицинский шприц.

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде, ему грозит до четырех лет лишения свободы.