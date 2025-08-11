news_header_top
Происшествия 11 августа 2025 17:40

В Татарстане задержали водителя пикапа, который вез в клетке медвежонка

На посту «Малиновка» сотрудники Госавтоинспекции Казани задержали водителя автомобиля Jac за перевозку животного, включенного в Красную книгу.

При осмотре машины в кузове была обнаружена клетка, в которой находился черно-бурый медвежонок — вид, занесенный в Красную книгу. По словам водителя, он якобы доставлял медвежонка в заповедник, однако предоставить соответствующие сопроводительные документы он не смог.

«В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», – сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

Автомобиль отправлен на штрафстоянку, а медвежонок передан в лечебный корпус станции по спасению, передержке и возвращению в естественную среду обитания редких видов животных.

