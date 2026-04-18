Происшествия 18 апреля 2026 14:01

В Татарстане задержали водителя BMW, который сбил полицейского и пытался скрыться

Фото: пресс-служба МВД по РТ

В Татарстане задержали водителя BMW, сбившего полицейского, а затем пытавшегося скрыться от полиции.

Как сообщили в пресс-службе МВД по РТ, сотрудники ГАИ Лениногорска во время дежурства обратили внимание на BMW и дали ей сигнал остановиться, однако водитель увеличил резко скорость и провез одного из инспекторов на капоте автомобиля. После этого он спрятал машину и попытался скрыться от правоохранителей.

Нарушителя задержали возле гаражей на Корчагина, когда он шел пешком и старался не привлекать внимания. Им оказался 31-летний местный житель. Обратив внимание на внешний вид мужчины, инспекторы заподозрили, что он пьян, однако пройти медосвидетельствование нарушитель отказался. Спрятанную машину нашли позже на улице 50 лет Победы.

На мужчину составили 6 протоколов, а также назначили 5 суток ареста. Информация о наезде на полицейского отправлена в следственные органы для возбуждения уголовного дела.

#Лениногорск #пьяный криминал #наехал на полицейского
Глава Лаишевского района доставил очередную партию помощи в зону СВО

Традиция длиной в 60 лет: в Казани снова проведут праздник ко дню рождения Габдуллы Тукая

