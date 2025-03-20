В Татарстане задержали сообщников украинских мошенников

Полиция задержала сообщников украинских телефонных мошенников в Татарстане. Как сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк, оперативники пресекли деятельность сети узлов связи. Ее организаторы предоставляли мошенникам с Украины возможность обманывать россиян.

«Обслуживание оборудования для подмены телефонных номеров – это не просто легкий заработок. Это соучастие в целой серии преступлений, которые совершены в составе международной организованной группы. Поэтому за такие деяния грозит длительное тюремное заключение. И это не могли не осознавать совсем еще молодые люди, которые задержаны моими коллегами из БСТМ МВД России, МВД по Республике Татарстан и сотрудниками регионального Управления ФСБ России», – рассказала Волк.

Выяснилось, что преступники из-за рубежа звонили россиянам и под предлогом продления договора с оператором мобильной связи выманивали коды доступа в приложение Госуслуг. Затем от имени россиян оформляли микрокредиты и для возвращения заемных средств требовали перевести деньги на безопасные счета.

В январе полицейские выяснили, что мобильные телефоны мошенников зарегистрированы в Татарстане. Затем были установлены места жительства двоих приезжих из других регионов, которые прибыли в республику по указанию анонимного куратора. Молодые люди арендовали квартиры, установили переданное им оборудование для подмены номеров на российские, обеспечивали его настройку и замену заблокированных сим-карт.

Предварительно установлено, что криминальный бизнес организовали двое жителей города Чебоксары. По указанию зарубежных сообщников они по объявлениям в мессенджере набирали желающих заработать. Также молодые люди приобретали и доставляли оборудование и сим-карты, инструктировали соучастников и переводили вознаграждение.

После обысков из квартир изъяли 12 сим-банков, более 2,7 тыс. сим-карт, компьютерную технику и средства связи.

Возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество». Устанавливаются личности всех сообщников задержанных.