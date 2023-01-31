В Татарстане задержали пьяного водителя, о котором сообщили в Telegram-канал ГИБДД РТ

В Татарстане нетрезвый мужчина сел за руль автомобиля и начал движение. Неравнодушные очевидцы сообщили об этом в Telegram-канал ГИБДД РТ, и спустя считанные минуты сотрудники полиции прибыли на место. Об этом сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции Татарстана.

На месте информация подтвердилась. Правоохранители задержали 59-летнего местного жителя, который, как оказалось, уже был лишен прав за нетрезвое вождение. В отношении нарушителя возбудили уголовное дело об управлении транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость.

Госавтоинспекция Татарстана призывает всех участников движения не оставаться равнодушными к проблеме пьяного вождения и своевременно сообщать в полицию, если заметили нетрезвых водителей по телефонам 112, 02 или 8(843)5333888.

Кроме того, направить информацию можно в Telegram-каналы районов РТ «Сообщи о пьяном водителе». Для этого нужно в поисковой строке мессенджера ввести слово «ГИБДД» и далее название соответствующего района.