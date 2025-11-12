news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 12 ноября 2025 15:14

В Татарстане задержали пожилую женщину, которая камнем до смерти забила сестру

Читайте нас в
Телеграм

Жительницу Кукморского района Татарстана задержали по подозрению в убийстве сестры.

Выяснилось, что 8 ноября в одном из сел Кукморского района обнаружили тело 64-летней местной жительницы с травмами головы. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

По подозрению в совершении преступления задержали 70-летнюю сестру женщины.

Оказалось, что во время ссоры женщина нанесла сестре множественные удары камнем по голове и ушла домой. Спустя два дня тело нашла родственница потерпевшей.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
«Ни о какой мобилизации речи не идет»: в военкомате РТ объяснили, кто такие резервисты

«Ни о какой мобилизации речи не идет»: в военкомате РТ объяснили, кто такие резервисты

11 ноября 2025
Алексей Песошин совместно с Игорем Комаровым провели личный прием граждан

Алексей Песошин совместно с Игорем Комаровым провели личный прием граждан

11 ноября 2025