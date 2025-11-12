В Татарстане задержали пожилую женщину, которая камнем до смерти забила сестру

Жительницу Кукморского района Татарстана задержали по подозрению в убийстве сестры.

Выяснилось, что 8 ноября в одном из сел Кукморского района обнаружили тело 64-летней местной жительницы с травмами головы. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

По подозрению в совершении преступления задержали 70-летнюю сестру женщины.

Оказалось, что во время ссоры женщина нанесла сестре множественные удары камнем по голове и ушла домой. Спустя два дня тело нашла родственница потерпевшей.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.