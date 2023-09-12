В Татарстане задержали парня, который с ножом накинулся на бывшую подругу

В Татарстане парня обвиняют в покушении на убийство девушки, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

По версии следователей, 25-летний парень напал с ножом на бывшую девушку. Парня отогнали, распылив ему в лицо перцовый баллончик.

В ходе грамотно спланированных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий обвиняемый был задержан 11 сентября в городе Набережные Челны.

Следует отметить, что ранее мужчина уже был осужден за покушение на убийство другой своей знакомой. В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.