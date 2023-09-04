Полицейские из Владимира задержали татарстанца, который украл у женщины деньги онлайн

Полицейские из Владимира задержали в Татарстане парня, которого подозревают в интернет-мошенничестве, сообщили в пресс-службе УМВД России по Владимирской области.

52-летняя жительница Владимира сообщила, что у нее похитили 10 тысяч рублей, когда она пыталась приобрести в социальной сети одежду.

20-летний юноша, используя фэйковую страницу, под предлогом покупки верхней одежды, оплаты доставки и самого товара, отправил ссылку якобы для перевода денежных средств.

Перейдя по, как выяснилось впоследствии, фишинговой ссылке и введя реквизиты своей карты, включая CVC-код, женщина по итогу лишилась своих денег.



По данному факту было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Злоумышленником оказался уроженец Хабаровского края, который в последнее время проживал в Татарстане. Там парня и задержали.



В процессе следствия подозреваемый в дистанционном мошенничестве возместил потерпевшей причиненный материальный ущерб.