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Полицейские из Владимира задержали татарстанца, который украл у женщины деньги онлайн
Полицейские из Владимира задержали в Татарстане парня, которого подозревают в интернет-мошенничестве, сообщили в пресс-службе УМВД России по Владимирской области.
52-летняя жительница Владимира сообщила, что у нее похитили 10 тысяч рублей, когда она пыталась приобрести в социальной сети одежду.
20-летний юноша, используя фэйковую страницу, под предлогом покупки верхней одежды, оплаты доставки и самого товара, отправил ссылку якобы для перевода денежных средств.
Перейдя по, как выяснилось впоследствии, фишинговой ссылке и введя реквизиты своей карты, включая CVC-код, женщина по итогу лишилась своих денег.
По данному факту было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Злоумышленником оказался уроженец Хабаровского края, который в последнее время проживал в Татарстане. Там парня и задержали.
В процессе следствия подозреваемый в дистанционном мошенничестве возместил потерпевшей причиненный материальный ущерб.
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