В Татарстане задержали оптового наркокурьера, который хотел сбыть 2 кг мефедрона

В Татарстане в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Казани задержали 32-летнего мужчину, который собирался сбыть крупную партию синтетики, сообщили в полиции.

В его тайнике был найден сверток с 4 граммами мефедрона, а дома у сбытчика нашли еще 1831 грамм. Что-то было уже расфасовано по пакетикам, а что-то – хранилось в пластиковом тазе.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Сейчас он находится под стражей.