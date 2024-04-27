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В Татарстане задержали оптового наркокурьера, который хотел сбыть 2 кг мефедрона
В Татарстане в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Казани задержали 32-летнего мужчину, который собирался сбыть крупную партию синтетики, сообщили в полиции.
В его тайнике был найден сверток с 4 граммами мефедрона, а дома у сбытчика нашли еще 1831 грамм. Что-то было уже расфасовано по пакетикам, а что-то – хранилось в пластиковом тазе.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Сейчас он находится под стражей.
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