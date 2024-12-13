В Татарстане задержали обнальщиков, через которых за год прошло более 2,5 млрд

В Татарстане задержали семь участников организованной группы за незаконную банковскую деятельность. Криминальный доход составил более 43 млн рублей, а общий оборот обналиченных средств – более 2,5 млрд рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем телеграм-канале.

«В Республике Татарстан мои коллеги из оперативных и следственных подразделений полиции задержали участников организованной группы. Фигуранты совершали незаконные банковские операции с использованием реквизитов подконтрольных им организаций. За услуги взимали комиссионные в размере не менее 14%», – сообщила она.

Оказалось, что группа обналичивала деньги с октября прошлого года в Казани. Каждый участник занимался своей специализацией. Одни искали и отбирали клиентов, вели переговоры. Другие – перевозили наличные деньги, третьи – вели бухгалтерскую деятельность и оформляли документы, в которые вносили липовые данные.

Расследуется дело по статье «Незаконная банковская деятельность».