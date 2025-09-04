В Татарстане задержали обнальщиков, через которых за два года проходило более 2,8 млн

В Татарстане правоохранительные органы задержали пятерых человек за незаконную банковскую деятельность.

Как сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк, группа местных жителей подозревается в том, что без лицензии проводила банковские операции и обналичивала деньги.

По версии следствия, они принимали безналичные деньги от людей и компаний на счета подконтрольных фирм. Затем под ложным предлогом эти деньги обналичивались, а клиентам возвращали их средства, но удерживали комиссию 15% от суммы.

За два года работы они обналичили 286 миллионов рублей, а их собственный доход превысил 43 миллиона. При обысках у задержанных нашли документы, печати, банковские карты и около 10 миллионов рублей наличными.

Возбуждено уголовное дело. Полиция выясняет, были ли у группы другие сообщники.