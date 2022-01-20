В Татарстане задержали наркокурьера, который прикрывался женой и ребенком

Автоинспекторы на трассе около Челнов остановили для проверки автомобиль BMW, за рулем которого был 29-летний житель Екатеринбурга. Во время проверки документов молодой человек сильно нервничал, в связи с чем полицейские решили осмотреть его и автомобиль.

В результате стражи порядка нашли в рюкзаке на заднем сиденье четыре пакета с кристалообразным веществом белого цвета. Как установила экспертиза, это вещество является синтетическим наркотиком.

Мужчину задержали и доставили в отдел полиции, где тот рассказал, что в конце прошлого года устроился наркокурьером. По указанию оператора он забрал из оптовой закладки в Перми наркотики, после чего должен был перевезти их в Екатеринбург. Чтобы не вызвать подозрений, он взял с собой в поездку жену и ребенка.

Установлено, что ранее он совершал такие же рейсы в Белгородскую область и Москву. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на пересылку наркотиков».