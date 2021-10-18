В Татарстане задержали мужчину, который повредил надгробия на кладбище

В ОМВД России по Буинскому району очевидцы сообщили о вандализме на православном кладбище деревни Кошки-Теняково. Прибывшие на место полицейские установили, что на пяти могилах повреждены кресты и надгробия. Кроме того, неизвестные подожгли подсобку для хранения инвентаря.

Стражи порядка задержали подозреваемого 55-летнего жителя Буинского района, который ранее уже был судим за подобные преступления. Он состоит на учете у психиатра. Мужчину доставили в отдел полиции, возбуждено уголовное дело по статье «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения», как сообщили в пресс-службе МВД по РТ.